YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Karantina süresi dolmadan evden ayrılan kişi hastaneye götürüldü

Karantina süresi dolmadan evden ayrılan kişi hastaneye götürüldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Karantina süresi dolmadan evden ayrılan kişi hastaneye götürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla temas ettiği için karantinaya alınan kişi otogarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde bekleyen bir vatandaştan şüphelenerek kimlik tespiti yapmak istedi.

Karantina sürecini tamamlamadan geldiği Kırklareli'ne dönmek üzere otobüse binmeye çalışan E.Y'nin (55), Lüleburgaz'dan Denizli'nin Çameli ilçesine lunaparkta çalışmak için geldiği öğrenildi.

Çameli'nde Kovid-19 hastasıyla temas ettiği için karantinaya alınan ve süreci tamamlamadan kaldığı evden ayrıldığı belirtilen E.Y, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Yıldırım ailesinin mutlu günü
Yıldırım ailesinin mutlu günü
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi

Denizli Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:03

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Denizli’de yağış hayatı olumsuz etkiledi
Denizli’de yağış hayatı olumsuz etkiledi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Menderes Tekstil’den Dünya Rekoru: Günde 400 Kilometre Bez Üretiyor
Menderes Tekstil’den Dünya Rekoru: Günde 400 Kilometre Bez Üretiyor
Belini Kırık Çıkıkçıya Çektirdi, Ameliyatlık Oldu
Belini Kırık Çıkıkçıya Çektirdi, Ameliyatlık Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.