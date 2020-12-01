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Karantina yaramadı! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı

01.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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Karantina yaramadı! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi geldi. İddiaya göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, kendini izole etmek için evine döndükten kısa bir süre sonra çift ayrılık kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.

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Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor.

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Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne olacak adam bıktı baktı olmuyor yol verdi
zaten yakışmıyorlardı ..
karantinadan dolayı birbirlerine fazla yaklaşamadıkları için kor ateşleri sönmeye başlamıştır.

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