Karantinada kaldığı her gün için dövme yaptıran adamın vücudunda yer kalmadı

Koronavirüs pandemisinin sürdüğü şu günlerde birçokları evde kaldığı günleri birbirinden ayırmak, yeni günü farklı geçirmek için mücadele veriyor. Bir adam ise, kendine alışılmadık bir takvim yaptı. Vücudunu tuval olarak kullanan Chris Woodhead 33 yaşında ve Londra’da yaşıyor. Chris karantina nedeniyle evde kaldığı her gün vücuduna yeni bir dövme eklemeye karar verdi.

YENİ BİR DÖVMEYE YER KALMADI

Resmi olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 23 Mart’ta Chris de evine kapandığında ilk dövmesini yapmaya başlamıştı. Şu an 44’e yakın dövmesi olan Chris’in yeni bir dövmeye yeri kalmamış durumda.

Evde kaldığı sürede amaçsız günlerini doldurmak için bu işe giriştiğini söyleyen Chris her gün bir şeyler çizmeye başlamış. Vücudunda giderek etkileyici bir dövme koleksiyonuna sahip olan Chirs, yeni dövme için yer bulmakta zorlanıyor.

Son 15 yılda vücuduna dövme yaptırmaya başlayan Chris’in şu an 1000’in üzerinde dövmesi var.

“44 gündür, her gün kendime bir dövme yapıyorum. Artık yerim kalmadı ama yapılmış dövmelerin üzerinden geçebilirim veya boş olan desenleri doldurabilirim. Bunu yapmayı seviyorum” diyen Chris’in dövmelerinden bazıları:



