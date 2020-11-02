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Karantinada olması gerekirken belediyeye gelen bir kişi yurda gönderildi

KARABÜK HABERLERİ  | 02.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

Karantinada olması gerekirken belediyeye gelen bir kişi yurda gönderildi

Karabük'te, işlem yaptırmak için belediyeye gelen bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi.

Bazı işlemler için Karabük Belediyesine gelen M.G'nin görevliler tarafından yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gerekli idari işlem uygulanan M.G, Katip Çelebi Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

M.G'nin ise karantina süresinin bugün dolduğunu iddia ettiği öğrenildi.

- 84 kişiye, 262 bin 620 lira para cezası

Öte yandan, Karabük Valiliği, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 84 kişiye, 262 bin 620 lira para cezası uygulandığını ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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