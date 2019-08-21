Kararan ocak gözlerini pırıl pırıl yapan yöntemler

Ocak gözlerini düzenli olarak temizlemezseniz durum sıkıcı bir angarya işe dönüşebilir. Her yemek pişirdiğinizde muhakkak yağ, yemek suları gibi artıklar ocak gözlerine sıçrar ve ateşin etkisiyle de kalıntılar yapışır, kalır. Bu yemek atıklarının birikmesiyle zamanla ocak gözlerinde kararmalar meydana gelir ve son derece kötü bir görüntü ortaya çıkar. İşte bu durumun üstesinden gelecek pratik 2 yöntemden bahsedeceğiz bugün sizlere;

İlk olarak plastik, ağzı kapatılabilir bir dondurucu torbasına ihtiyacınız olacak. Bu torbanın içine bir yemek kaşığı amonyak ve bir bardak su doldurun. Karışımın homojen bir görüntü kazanmasına yardımcı olun. Ocak gözlerini yerinden çıkarın ve bu torbanın içine koyun. Amonyak kokusu oldukça yoğun ve rahatsız edicidir. İşlemi balkon ya da bahçe gibi açık bir alanda gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Ocak gözlerini torbaya koyun ve torbanın ağzını kapatıp dışarıda bir gün boyunca bekletin.

Ertesi sabah gaz brülörlerini torbadan çıkarın ve iyi bir şekilde durulayın. Bu yöntem sayesinde ocak gözleri ilk günkü gibi temiz ve parlak hale gelecektir.

İKİNCİ YÖNTEM;



İki bardak sirke, 3 yemek kaşığı limon tozu, bulaşık deterjanı ve sıcak suyu karıştırın. Karışımı bir tencereye alın ve içine ocak gözlerini koyup 5 dakika kaynatın. Su ılıdıktan sonra tel yardımıyla ocak gözlerini ovalayın. Ardından durulayabilirsiniz.

