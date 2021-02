Karasu Limanı'ndan Romanya'ya başlayan Ro-Ro seferleri ihracata katkı sağlayacak

- Yılın ikinci çeyreğinde karşılıklı 7 sefer başlayacak

Limanda acente faaliyetlerini yürüten firmanın müdürü Murat Balaman da ülke ekonomisi için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Köstence Limanı'na açılan yeni hattın ülkeye çok önemli bir katma değeri olacağına inandıklarını ifade eden Balaman, "Özellikle ihracatçımıza ve nakliyecimize çok ciddi avantajlar sağlayacağını inandığımız bir proje. Bundan sonra her iki günde bir seferlerimiz olacak Karasu Limanı'mızdan. Bu, yılın ilk çeyreğiyle başlayan projemiz. İkinci çeyreğinde de yeni bir gemiyle daha her gün karşılıklı seferler düzenleyeceğiz. Yani 7 sefer Karasu'dan, 7 sefer de Köstence Limanı'ndan yapılacak. Böylelikle ihracatçımız, ithalatçımız her gün karşılıklı limanlarda kendilerine gemi bulup istedikleri destinasyonu ayarlayabilecekler." şeklinde konuştu.

- "Türkiye ve Avrupa arasında Karadeniz'de yeni inşa ettiğimiz bir köprü"

Gemilere yüklenen ürünlerin çeşidinin ve adedinin yakın zamanda artacağını, gemilerin tam kapasiteyle gidip geleceğini ön gördüklerini anlatan Balaman, şöyle devam etti:

"Marmara Bölgesi'nden çıkışlı ihracat ürünlerini yükledik. Mersin'den gelen yaş sebze meyve, elektronikten beyaz eşyaya, oto yedek aksam ve parçasına, Türkiye'de üretilen Avrupa'ya ihraç edilen çok çeşitli bir ürün yelpazesi olacaktır. Bugün arkamızda gördüğünüz sadece bir gemi değil, bu aslında Türkiye ve Avrupa arasında Karadeniz'de yeni inşa ettiğimiz bir köprü."