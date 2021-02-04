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Karasu Limanı'ndan Romanya'ya başlayan Ro-Ro seferleri ihracata katkı sağlayacak

04.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limandan Ukrayna'ya düzenlenen Ro-Ro seferlerinin yanı sıra Romanya'nın Köstence Limanı'na yapılan seferle Avrupa pazarına yeni kapı açıldı - SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "Son gelişme ile limanımızdan ayrılan Ro-Ro gemisi 12 saate yakın bir sürede Romanya'ya varacak ve taşıdığı araçlar bu limandan tüm Avrupa'ya kolay bir şekilde yayılacak" - Acente faaliyetlerini yürüten firmanın müdürü Murat Balaman: - "Bugün arkamızda gördüğünüz sadece bir gemi değil, bu aslında Türkiye ve Avrupa arasında Karadeniz'de yeni inşa ettiğimiz bir köprü"

ÖMER FARUK CEBECİ / UĞUR SUBAŞI - Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere en yakın limanlardan Sakarya'daki Karasu Limanı'ndan Ukrayna'nın ardından Romanya'ya başlayan Ro-Ro seferleri, kent ve ülke ihracatına katkı sağlayacak.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapımına 1994 yılında başlanılan ve 21 yılda inşa edilen Karasu Limanı'na ilk gemi Kasım 2016'da geldi. Limandan ilk ihracat 8 bin tonluk sacın yüklendiği Panama bandıralı "Cielo Di Tokyo" isimli gemiyle Ocak 2017'de ABD'ye yapıldı.

Çarşamba ve cumartesi günleri Karasu Limanı'ndan kalkarak Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na giden Ro-Ro gemileri, 24-27 saatte varış limanına ulaşıyor.

Yaklaşık bir yıldır denemeleri yapılan ve yeni açılan Karasu-Köstence (Romanya) hattında da iki günde bir yapılacak seferlerde 12 saatlik yolculuğun ardından gemiler karşı limana ulaşıyor. Aynı güzergahı kara yolundan gitmek isteyen nakliyeci ve ihracatçılar ise mesafeyi ortalama bir haftada alıyor.

Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere en yakın limanlar arasında yer alan Karasu Limanı'nın, hızlı ürün göndermek isteyen firmalar tarafından tercih edilmesiyle ülke ihracatına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

- "Şehrimiz ve ülke ekonomisi adına oldukça fayda sağlayacak"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Sakarya'nın potansiyeliyle bir üretim şehri olmasının yanında stratejik konumu ile de ulaşımda kilit bir rol üstlendiğini söyledi.

Kara ve demir yollarını birbirine bağlayan Sakarya'nın, Karasu Limanı sayesinde de ülkenin dünyaya açılan önemli kapıları arasında yer aldığını aktaran Altuğ, "Ülkemizin özellikle Avrupa ülkelerine açılan kara gümrük kapılarında yaşanan yoğunlukların tedarik zincirini ve ihracatı etkilememesi adına Ro-Ro seferleri gerçekleştirilen limanlar bu dönemlerde büyük önem kazanmıştır. Yatırımların gelmesi lojistiğin güçlenmesi ile daha da önem kazanmaktadır. Dökme yük ve Ro-Ro seferleri ile hizmet veren limanımızın ticari olarak öneminin artması şehrimiz ve ülke ekonomisi adına oldukça fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, 2019 yılından beri Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na karşılıklı olarak Ro-Ro seferleri gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Limanımız Karadeniz'e açılma konusunda oldukça verimli bir şekilde çalışmaktaydı. Son gelişme ile limanımızdan ayrılan Ro-Ro gemisi 12 saate yakın bir sürede Romanya'ya varacak ve taşıdığı araçlar bu limandan tüm Avrupa'ya kolay bir şekilde yayılacak. Bu gelişmenin yanında yıllardır tamamlanamayan Karasu Demiryolu Projesi'nin de tamamlanmasıyla limanımız çok daha işlevsel olacaktır. Kuzey ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin Avrupa'ya açılan stratejik öneme sahip kapılarından biri haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Yılın ikinci çeyreğinde karşılıklı 7 sefer başlayacak

Limanda acente faaliyetlerini yürüten firmanın müdürü Murat Balaman da ülke ekonomisi için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Köstence Limanı'na açılan yeni hattın ülkeye çok önemli bir katma değeri olacağına inandıklarını ifade eden Balaman, "Özellikle ihracatçımıza ve nakliyecimize çok ciddi avantajlar sağlayacağını inandığımız bir proje. Bundan sonra her iki günde bir seferlerimiz olacak Karasu Limanı'mızdan. Bu, yılın ilk çeyreğiyle başlayan projemiz. İkinci çeyreğinde de yeni bir gemiyle daha her gün karşılıklı seferler düzenleyeceğiz. Yani 7 sefer Karasu'dan, 7 sefer de Köstence Limanı'ndan yapılacak. Böylelikle ihracatçımız, ithalatçımız her gün karşılıklı limanlarda kendilerine gemi bulup istedikleri destinasyonu ayarlayabilecekler." şeklinde konuştu.

- "Türkiye ve Avrupa arasında Karadeniz'de yeni inşa ettiğimiz bir köprü"

Gemilere yüklenen ürünlerin çeşidinin ve adedinin yakın zamanda artacağını, gemilerin tam kapasiteyle gidip geleceğini ön gördüklerini anlatan Balaman, şöyle devam etti:

"Marmara Bölgesi'nden çıkışlı ihracat ürünlerini yükledik. Mersin'den gelen yaş sebze meyve, elektronikten beyaz eşyaya, oto yedek aksam ve parçasına, Türkiye'de üretilen Avrupa'ya ihraç edilen çok çeşitli bir ürün yelpazesi olacaktır. Bugün arkamızda gördüğünüz sadece bir gemi değil, bu aslında Türkiye ve Avrupa arasında Karadeniz'de yeni inşa ettiğimiz bir köprü."

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