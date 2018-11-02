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Karatay uyardı! Saf su yerine...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yeterli miktarda saf değil tuzlu su tüketilmesini önerdi.

Karatay uyardı! Saf su yerine...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" adlı söyleşideki konuşmasında, çocukların doğduğu andan itibaren anne sütündeki sağlıklı tüm besinleri aldığını anlattı.

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Doğal ürünlere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, karbonhidratın zararlarına değindi. Karatay, "Gaziantep gibi bir yerde 'Karbonhidrat yemeyin' diyorum ben de. Yani 'Baklava yemeyin' diyoruz. İşiniz zor o yüzden." dedi.

"İçi mineral dolu tuzlu su tüm hücrelerimize yararlı"

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Sağlıklı olmak için öncelikle vücuda yeterli miktarda suyun gitmesi gerektiğini belirten Karatay, şöyle konuştu:

"Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir.

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Saf su değil, tuzlu su için. İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek. "

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