Karatay’dan oruç tutacaklara özel 9 tavsiye

Ramazan ayı için, iftar ve sahur vakitlerinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Karatay, tüketilecek besinlere özen gösterilmesini önerdi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, iftar ve sahur vakitlerinde bazı besinlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

İşte Canan Karatay’ın oruç tutanlara tavsiyeleri;

"Bol bol kemik suyu için, tüm gün dinç kalın"

"Sahurda yenilecek en sağlıklı yemek kahvaltıdır. Kahvaltıyı çok iyi yapın. Kahvaltıda yumurta, tereyağı, zeytin, fındık, fıstık tüketebilirsiniz”

"Paça çorbası, işkembe, kelle paça çorbalarını bol bol tüketin"

''Köy tereyağında pişireceğiniz 2-3 yumurtayı sarısıyla birlikte yiyin, ertesi gün kendinizi daha dinç hissedeceksiniz”

"Çay içebilirsiniz ancak çay, süt ya da kahve bu içecekler mutlaka şekersiz olarak tüketilmeli”.

“Bol su için. Ramazandan önce veya sonrasında vücudu hazırlamak için vücudun suya çok ihtiyacı olacaktır"

"İftara doğru baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu ağrının nedeni susuzluktur. Susuzluk baş ağrısı yapar. Bu nedenle iftar, sahur veya bu iki öğün arasında su içmeyi ihmal etmeyin"

"Ama su tek başına yeterli değildir. Vücudun su ve tuza ihtiyacı vardır. İkisini de ölçülü şekilde tüketmek lazım”.

''Pide Ramazan'a özel yiyeceklerdendir. Tabiî ki hiç yemeden olmaz. İftar ve sahurda ince bir Ramazan pidesini ikiye ayırın. Yarısına bol tereyağı sürün ve bu şekilde tüketin. Pidenin yapılırken ince ve yaş maya ile yapılması lazım.