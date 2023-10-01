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KARATECİ ÇOCUK KONUSU VE OYUNCULARI! Karateci Çocuk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

01.10.2023 19:29 | Son Güncelleme:
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Karateci Çocuk (The Karate Kid) filmi ile ilgili aramalar filmin TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Ralph Macchio ve Pat Morita'nın başrolde olduğu aksiyon ve dram tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Karateci Çocuk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Karateci Çocuk (The Karate Kid) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan Karateci Çocuk, orijinal adıyla The Karate Kid filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini John G. Avildsen yapıyor. İşte John G. Avildsen'ın yönettiği Karateci Çocuk filmi ile ilgili merak edilenler...

KARATECİ ÇOCUK KONUSU

Daniel ve ailesi, New Jersey’den California’ya taşınır. Annesi yeni bir iş bulduğu için çok mutludur ancak Daniel, yeni okulundaki zorbalarla sıkıntı yaşamaktadır. Çoğu aynı karate okuluna giden zorbalardan sıklıkla dayak yiyen Daniel, bir gün bahçesi ile ilgilenen yaşlı bir adama rastlar. Miyagi, bir düzine çocuğu döverek Daniel’ı onların elinden kurtarır. Kendi başının çaresine bakabilmesi için ise ona karate öğretmeyi kabul eder. Fakat ustasının ona yaptırdığı şeyler karateden o kadar uzaktır ki, Daniel’ın kafası karışmıştır.

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KARATECİ ÇOCUK OYUNCULARI

KARATECİ ÇOCUK filminin başrollerinde Jackie Chan ve aktör Will Smith'in oğlu Jaden Smith’in yer alıyor.

-Jackie Chan

-Jaden Smith

-Taraji P. Henson

kareteci-cocuk

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11: Dizi TV

12:30 Ateş Kuşları

15:45 Aldatmak

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:05 Safir

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