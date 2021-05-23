Karateciler 4. kez Avrupa’nın zirvesinde

Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıktı. Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda altı altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan Türkiye, üst üste dördüncü kez genel klasman birinciğini elde etti.

47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde erkekler ve kadınlar takım kata ile erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı son üç şampiyonada finalde kaybettiği İspanya’yı geçerek zirveye çıktı. Bu madalya Avrupa Şampiyonası tarihinde ülkemizin kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti.

Ayşe Yılmaz, Hayrulnisa Çiğildik ve Hazel Balık’tan oluşan Kadın Kata Takımı ise üçüncülük maçında Portekiz’e kaybederek Avrupa beşincisi oldu.

ALTIN MADALYA REKORU

Karate Milli Takımı, Porec’te Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013 yılında Macaristan’da ve 2017’de Kocaeli’de yapılan şampiyonalarda dört altın madalya kazanan Türkiye, Porec’te altı altına ulaştı.

Zatika Spor Salonu’ndaki şampiyona kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde organizasyonun bayrağı gelecek yılki şampiyonaya ev sahipliği yapacak Türkiye’ye verildi. Bayrağı Türkiye Karate Federasyonu adına Genel Sekreter Ali Bıldırcın, Hırvatistan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek’ten teslim aldı.

