SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Karateciler 4. kez Avrupa’nın zirvesinde

Karateciler 4. kez Avrupa’nın zirvesinde

23.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda altı altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan Karate Milli Takımı genel klasmanda üst üste dördüncü kez ilk sırayı aldı. Organizasyonun bayrağı da gelecek yıl Avrupa Şampiyonası’nı düzenleyecek Türkiye’ye geçti.

Karateciler 4. kez Avrupa’nın zirvesinde

Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıktı. Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda altı altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan Türkiye, üst üste dördüncü kez genel klasman birinciğini elde etti.
47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde erkekler ve kadınlar takım kata ile erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı son üç şampiyonada finalde kaybettiği İspanya’yı geçerek zirveye çıktı. Bu madalya Avrupa Şampiyonası tarihinde ülkemizin kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti.
Ayşe Yılmaz, Hayrulnisa Çiğildik ve Hazel Balık’tan oluşan Kadın Kata Takımı ise üçüncülük maçında Portekiz’e kaybederek Avrupa beşincisi oldu.

ALTIN MADALYA REKORU

Karate Milli Takımı, Porec’te Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013 yılında Macaristan’da ve 2017’de Kocaeli’de yapılan şampiyonalarda dört altın madalya kazanan Türkiye, Porec’te altı altına ulaştı.
Zatika Spor Salonu’ndaki şampiyona kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde organizasyonun bayrağı gelecek yılki şampiyonaya ev sahipliği yapacak Türkiye’ye verildi. Bayrağı Türkiye Karate Federasyonu adına Genel Sekreter Ali Bıldırcın, Hırvatistan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek’ten teslim aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Karatede Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu olduKaratede Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Sinovac ve BioNTech aşılarıyla önemli gelişme: Kısa sürede açıklayacağız

Sinovac ve BioNTech aşılarıyla önemli gelişme: Kısa sürede açıklayacağız

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Fatih Terim için Barcelona iddiası

Golcü isimden F.Bahçe ve G.Saray itirafı

Golcü isimden F.Bahçe ve G.Saray itirafı

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.