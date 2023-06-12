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Karavanın kamerasından gelen bildirimle soyulduğunu fark etti

12.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, yazılım mühendisi gezginin karavanına giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin lira değerinde elektronik malzeme çaldı. Hırsızlık anı, karavanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Haziran günü merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda ara sokakta yaşandı. Yaklaşık 25 şehri karavanla gezen yazılım mühendisi Ceyhun A., aracını ara sokağa park etti. Şehir turuna çıkan gezgine, karavandaki kamerasından bildirim gitti. Soyulduğunu fark eden gezgin, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta bulunan güvenlik kamera kayıtlarını aldı. Kayıtlarda, camı zorlayıp içeri giren hırsızın karavanı kurcaladığı, o sırada birinin de içerideki hırsıza ışık tuttuğu görüntülere yansıdı. Hırsızlar, iş bilgisayarı ve tableti alarak kayıplara karıştı.

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