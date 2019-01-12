Kardan yaptı, gören hayran kalıyor!

Karahan evinin önünde eksi 25 dereceye varan soğuk havada kardan F-35 savaş uçağı yaptı.

Hakkarili genç, kardan F-35 savaş uçağı yaptı

İlçenin Yeni Mahallesi’nde yaşayan ve milli üretime destek amaçlı 30 metre uzunluğundaki F-35 savaş uçağı yaptı.

23 GÜN SÜRDÜ Her sene olduğu gibi bu sene de tüm imkanlarını kullanarak F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri alan Karahan, evinin önünde 23 günlük bir uğraşın ardından kardan yaptığı uçağı görücüye çıkarttı.

'KÜÇÜKKEN DALGA GEÇİYORLARDI' F-35 savaş uçağını yapan Mehmet Şerif Karahan, küçükken yaptığı değişik şekillerden dolayı herkesin kendisiyle dalga geçtiğini belirtti.

8 BİN LİRA HARCADI Karahan “Savaş uçağı 23 günümü aldı. Bunun maliyeti de baya yüksek oldu. İşçiliğiyle beraber uçağın yapımına 7-8 bin lira param gitti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘bizde kendi göbeğimizi kendimiz keselim, kendi uçağımızı kendimiz yapalım’ diyoruz.

YERLİ VE MİLLİ Ben de yerli ve milli üretime destek veriyorum. Bende onun için F-35’i yaptım.

BAKAN SOYLU'YA HEDİYE ETTİ Ben bu yaptığım F-35 uçağını İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya hediye ediyorum.