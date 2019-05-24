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Kardashian/Jenner ailesinin gençlik/çocukluk fotoğrafları olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların nostaljik fotoğrafları ortaya çıktı. People dergisi, Kim Kardashian ve kardeşlerinin çocukluk ve gençlik fotoğraflarını bir araya getirdi.

Kardashian/Jenner ailesinin gençlik/çocukluk fotoğrafları olay oldu

People dergisi, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ve ailesinin eski fotoğraflarını yayınladı.

İşte sosyal medyanın gündemine düşen ünlü ailenin gençlik fotoğrafları:

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian
1

Khloe Kardashian ile bebek Kendall Jenner
2

Kim Kardashian
3

Forbes'a göre 2018'de en genç milyarder olan Kylie Jenner'ın çocukluğu
4

Kylie Jenner (sağdaki) ve eskiden en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods
5

Rob Kardashian ve Kylie Jenner
7

Kardashian/Jenner Kardeşler
8

Kim Kardashian 12 yaşındayken
9

Kim ve Rob Kardashian
10

Kim Kardashian (1992)
11

Kendall ve Kylie Jenner
12

Kim Kardashian 11 yaşındayken
66


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Anahtar Kelimeler:
Kardashian/Jenner Kardashian/Jenner eski halleri

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