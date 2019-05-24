Kardashian/Jenner ailesinin gençlik/çocukluk fotoğrafları olay oldu

People dergisi, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ve ailesinin eski fotoğraflarını yayınladı.

İşte sosyal medyanın gündemine düşen ünlü ailenin gençlik fotoğrafları:

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian



Khloe Kardashian ile bebek Kendall Jenner



Kim Kardashian



Forbes'a göre 2018'de en genç milyarder olan Kylie Jenner'ın çocukluğu



Kylie Jenner (sağdaki) ve eskiden en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods



Rob Kardashian ve Kylie Jenner



Kardashian/Jenner Kardeşler



Kim Kardashian 12 yaşındayken



Kim ve Rob Kardashian



Kim Kardashian (1992)



Kendall ve Kylie Jenner



Kim Kardashian 11 yaşındayken





