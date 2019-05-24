Kardashian/Jenner ailesinin gençlik/çocukluk fotoğrafları olay oldu

People dergisi, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ve ailesinin eski fotoğraflarını yayınladı.
İşte sosyal medyanın gündemine düşen ünlü ailenin gençlik fotoğrafları:
Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian
Khloe Kardashian ile bebek Kendall Jenner
Kim Kardashian
Forbes'a göre 2018'de en genç milyarder olan Kylie Jenner'ın çocukluğu
Kylie Jenner (sağdaki) ve eskiden en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods
Rob Kardashian ve Kylie Jenner
Kardashian/Jenner Kardeşler
Kim Kardashian 12 yaşındayken
Kim ve Rob Kardashian
Kim Kardashian (1992)
Kendall ve Kylie Jenner
Kim Kardashian 11 yaşındayken
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum