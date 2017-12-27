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Kardashianlar'da toplu hamilelik sendromu

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 14:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Her adımları, her paylaşımları haber olan Kardashian ailesi büyümeye devam ediyor. Öyle ki ailenin "toplu hamilelik sendromu" etkisi altında olduğu söyleniyor.

Kardashianlar'da toplu hamilelik sendromu

2007 yılında ABD'de yayınlanmaya başlayan “Keeping Up with the Kardashians” programıyla özel hayatlarının her dakikasını milyonların önünde yaşamaya başlayan ve o günden beri manşetlerden inmeyen Kardashian ailesi, şu sıralar sık sık bebek haberleriyle gündemde. Kylie Jenner rapçi sevgilisi Travis Scott’tan yaklaşık beş aylık hamile. Kim Kardashian ile Kanye West ise taşıyıcı anne ile üçüncü bebeklerini bekliyorlar. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte belirginleşen karnını gösteren Khloé ise Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "En büyük hayalim gerçekleşti. Bebek geliyoruz!" ve hamileliğini takipçileriyle paylaştı.

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TESADÜF DEĞİL PLANLI HAMİLELİK

Birbiri ardına gelen hamilelik haberleri, Kardashian ailesinin "toplu hamilelik sendromu" etkisi altında olduğu yorumlarına neden oldu. Öyle ki bu toplu hamilelik sürecinin bilimsel literitürde de karşılığı bulunuyor. Bazı araştırma ve açıklamalara göre "toplu hamilelik sendromu"nun bir tesadüften ziyade, yakın arkadaşların planlayarak uygulamaya koyduğu ve derinlerinde çok daha farklı sebeplerin yattığına inanılan bir kadınlık içgüdüsü olduğu belirtiliyor.

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Bunun yanı sıra Kardashian kadınları için hamilelik, bir stil sorunsalı... Ailenin her üyesi hamilelik dönemlerini ışıltılı ve şık bir şekilde geçirmek zorunda. Kardashian'ların geleneksel Noel kutlamasına katılan Khloé'nin iyice belirginleşen karnı ve parıltı dozu yüksek tulumu ile verdiği pozlar bu durumu kanıtlar nitelikte.

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Kardashian hamile

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