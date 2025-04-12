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Hasan Arat'ın yumruklanmasının ardından olay iddia! "Beşiktaş'ta adam öldürülecek buradan duyuyorum" diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 22:54
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Son dakika Spor Haberleri: Beşiktaş’ta Divan Kurulu Toplantısı, yaşanan gerginliğin ardından iptal edildi. Toplantıda Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı. Tevfik Yamantürk'ün ve Divan Kurulu'nda bulunan bir kişinin Hasan Arat'a yumruk atması ortalığı karıştırdı. Türk futbolunda daha önce görmediğimiz skandal görüntüler sonrası Beşiktaşlı gazeteci Candaş Tolga Işık'tan canlı yayında olay yaratacak bir iddia geldi.

Hasan Arat'ın yumruklanmasının ardından olay iddia! "Beşiktaş'ta adam öldürülecek buradan duyuyorum" diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi...

Son dakika Spor Haberleri: Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat konuşma yapmak için kürsüye çıktığı esnada yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından divan kurulu tatil edildi. Candaş Tolga Işık, yaşanan bu vahim hadisenin ardından flaş bir iddiada bulunarak olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

KONUŞMA YAPACAKKEN YUMRUKLANDI

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Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu'nda konuşma yapmak için çıktığı kürsüde yumruklu saldırıya uğradı. Hasan Arat, yaşanan olayların ardından darp raporu aldı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN OLAY İDDİA! "BEŞİKTAŞ'TA ADAM ÖLDÜRECEKLER"

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Ekol TV'de Sergen Yalçın ile yayın yapan Candaş Tolga Işık, yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Işık, "Eğer bu işe bir adım atılmazsa, çok acayip bir şey söyleyeceğim ve inanarak söylüyorum. Beşiktaş Divan Kurulu'ndan birini öldürecekler. Mafya kılıklı birçok insan var orada. Yumruk atmak nasıl bir cesaret? Kahvede bile bu cesareti gösteremezsin. Bu insanları hukuken en ağır cezalara çarptırmaları lazım. Buradan tekrar söylüyorum. Bu işlere tedbir alınmazsa insan ölecek! Bakın görürsünüz." dedi.

"SESLENİYORUM! İSTİFA ET"

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Sözlerine devam eden Candaş Tolga Işık, "Olayların başında da Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk var. Beşiktaş başkanıyla aynı statüye sahip. Olayları başlatan da o! Buradan sesleniyorum, Tevfik Yamantürk acilen istifa etmeli. Serdal Adalı'nın da yaptığı açıklamayı eksik buluyorum. Daha sert açıklama yapılıp Tevfik Yamaktürk istifaya davet edilmedi." ifadelerini kullandı.

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