Kızılcık Şerbeti’nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziye veda etmişti! Evrim Alasya “neden veda paylaşımı yapmadın” sorularına tepki gösterdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Pembe" karakterini canlandıran usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun ayrılığının “karakterin hikayesinin tamamlanması” nedeniyle olduğu ifade edilmişti.

"BİZ ÇOK YORGUN BİR EKİBİZ"

Sibel Taşçıoğlu’nun vedasına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilen Evrim Alasya, sessizliğini bozdu. Oyuncu, gelen yorumlara karşı şu ifadeleri kullandı:

“Siz hiç merak etmeyin, ben Sibel’i çok seviyorum ve onunla oynamaktan büyük keyif aldım. Senaryo geldiğinde bu konuyu zaten Sibel’le konuştuk. Bu kısım bizi ilgilendirir, sizi değil. Ben burada hiçbir şeyi paylaşmak ya da size açıklamak zorunda değilim.

Bu işin bir hikayesi, bir kanalı ve bir ekibi var. Her şeyin birden fazla yönü var, ama bazı yorumlar gerçekten çok garip. Biz çok yorgun bir ekibiz. Her kişisel talebinize cevap veremeyebiliriz, kusura bakmayın. Kızılcık Şerbeti memleket meselesi değil. Rica ediyorum; diziyi izleyin, eğlenin."