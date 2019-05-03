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Kardeş Çocukları dizisine flaş transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2019 20:31 | Son Güncelleme

Faruk Turgut'un patronu olduğu olduğu Gold Film'in pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi 'Kardeş Çocukları' ikinci sezonunda da yayın hayatına devam edecek. Diziye son olarak ise genç oyuncu Berkay Hardal katıldı.

Kardeş Çocukları dizisine flaş transfer!

Star TV'de ekrana gelen dizide Volkan karakterini canlandıran Furkan Andıç geçen pazar projeye veda etmişti. 26 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 17. bölümünde sezon finali yapacak olan Star'da ekrana gelen dizinin kadrosuna, İstanbullu Gelin'le yıldızı parlayan ardından 'Meleklerin Aşkı' dizisinde başrol oynayan Berkay Hardal dahil oldu.

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Berkay Hardal'ın kaçıncı bölümde, hangi karakterle diziye dahil olacağı ise merak konusu oldu. Dizide Volkan karakterini canlandıran Furkan Andıç geçen pazar projeye veda etmişti. (Medyatava)

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berkay hardal Kardeş Çocukları

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