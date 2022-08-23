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Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle sarsılan Emine Ün'den duygusal paylaşım! "Bugünün geldiğine inanamıyorum"

23.08.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün, koronavirüs sebebiyle kaybettiği annesi Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde andı. "Bugünün geldiğine inanamıyorum." diyen Ün, "Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Sözlerim bitti, duygularım devam… Seni çok seviyorum." şeklinde konuştu

Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle sarsılan Emine Ün'den duygusal paylaşım! "Bugünün geldiğine inanamıyorum"

Geçtiğimiz yıl kendisinin ve annesi Müzeyyen Bolverdi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Emine Ün, ardından annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtmişti.

"ACIMIN TARİFİ YOK" DEMİŞTİ

Kendi tedavisinin ise hastanede sürdüğünü söyleyen Ün, kısa bir süre sonra annesini kaybettiğini duyurmuştu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok." ifadelerini kullanmıştı.

"BUGÜNÜN GELDİĞİNE İNANAMIYORUM"

Ün, Müzeyyen Bolverdi'yi ölüm yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Ün, "Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir yıl… Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün... Benim biricik, güzel annem, tatlı anılarımız tek tesellim... Sözlerim bitti, duygularım devam… Seni çok seviyorum." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Takipçileri başsağlığı mesajları ile Ün'e destek oldu.

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KARDEŞİYLE ESKİ EŞİ...

44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanmıştı. Sürpriz boşanmanın ardından Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştı. Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.

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Emine Ün
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