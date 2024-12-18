Kardeşini dudağından öpmüştü! Dilan Polat'a hapis cezası şoku! O görüntüler başına dert oldu...

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam eden Dilan Polat, tahliye olduktan sonra sosyal medyaya ara vereceğini söylese de yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Tahliye partisi sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar başına dert olan Dilan Polat ve kardeşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eğlence mekanındaki hareketleri gerekçesiyle ’hayasızca hareketler’ suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI: HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Dilan Polat ile Sıla Doğu hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede Dilan Polat, söz konusu partiye arkadaşının doğum günü olması sebebiyle gittiklerini, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem babalık yaptığını, yanağından öpecekken ablası bir anda dönünde böyle bir durum olduğunu söyleyerek, "Aramızda abla kardeş ilişkisi vardır başka bir şey düşünülemez. Toplum nezdinde herkesten özür dilerim. Ablam benim annem gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Savcılık, Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun, "Hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin, kabul edilmesi halinde abla-kardeş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.