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  4. Kardeşini dudağından öpmüştü! Dilan Polat'a hapis cezası şoku! O görüntüler başına dert oldu...

Kardeşini dudağından öpmüştü! Dilan Polat'a hapis cezası şoku! O görüntüler başına dert oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 19:12
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Tahliye olduktan sonra kardeşiyle birlikte bir partide görüntülenen ve Sıla Doğu'yu dudağından öpen Dilan Polat hakkında ’hayasızca hareketler’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Savcılık iddianameyi hazırladı. Dilan Polat ve Sıla Doğu için hapis cezası isteniyor...

Kardeşini dudağından öpmüştü! Dilan Polat'a hapis cezası şoku! O görüntüler başına dert oldu...

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam eden Dilan Polat, tahliye olduktan sonra sosyal medyaya ara vereceğini söylese de yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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Tahliye partisi sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar başına dert olan Dilan Polat ve kardeşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eğlence mekanındaki hareketleri gerekçesiyle ’hayasızca hareketler’ suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Açıklama gecikmedi Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Açıklama gecikmedi

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İDDİANAME HAZIRLANDI: HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Dilan Polat ile Sıla Doğu hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede Dilan Polat, söz konusu partiye arkadaşının doğum günü olması sebebiyle gittiklerini, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem babalık yaptığını, yanağından öpecekken ablası bir anda dönünde böyle bir durum olduğunu söyleyerek, "Aramızda abla kardeş ilişkisi vardır başka bir şey düşünülemez. Toplum nezdinde herkesten özür dilerim. Ablam benim annem gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Savcılık, Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun, "Hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin, kabul edilmesi halinde abla-kardeş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
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