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Kardeşini kaybeden Alişan işlerine dönüyor

09.08.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 1 ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan bir süre sahnelere ara vermiş ve eve kapanmıştı. Alişan kararını değiştirdi ve işlerine döndü.

Kardeşini kaybeden Alişan işlerine dönüyor

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Son 1 ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. Alişan bir süredir her gün kardeşinin mezarını ziyaret edip evde zaman geçiriyordu.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan her gün mezarlığa gidiyorKardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan her gün mezarlığa gidiyor

Acısını içinde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Alişan'ın sahnelere ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu.

Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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