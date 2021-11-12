Kardeşini kaybeden Alişan: Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum

4 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı Covid-19 nedeniyle kaybeden Alişan, acı kaybının ardından ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.

Annesi Suzan Tektaş’ın son durumundan da bahseden Alişan “Psikolojik yardım aldınız mı?” sorusuna, “Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu” dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hâlâ gülmekten çekindiğini de dile getirdi.



Alişan açıklamasında “Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım” dedi.



