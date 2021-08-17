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Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı

17.08.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı

Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 11 yıl önce kız kardeşini öldüren zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ergani Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 11 yıl önce ailesi tarafından rıza gösterilmeyen biriyle evlendiği gerekçesiyle kız kardeşi M.A'yı öldüren ve cezaevi firarisi olan L.A'nın ilçeye geleceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda L.A, Kavaklı Mahallesi kırsalında ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından L.A. cezaevine gönderildi.

Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı

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