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  4. Kardeşinin mezuniyetine böyle gitti! Melis Sezen kırmızı elbisesiyle tam not aldı

Kardeşinin mezuniyetine böyle gitti! Melis Sezen kırmızı elbisesiyle tam not aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 09:37
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İlginç dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Şimdilerde "Son of a Rich" filminde Kerem Bürsin'in partneri olan Melis Sezen kardeşinin mezuniyetine gitti. Ünlü ismin kırmızı elbisesi ile pozları çok beğenildi.

Kardeşinin mezuniyetine böyle gitti! Melis Sezen kırmızı elbisesiyle tam not aldı

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Kerem Bürsin ile "Son of a Rich" filminde rol alacak. Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa kardeşinin mezuniyet törenine katıldı. Ailesiyle birlikte kardeşi için bir araya gelen Melis Sezen'in kırmızı tarzı çok beğenildi.

SEZEN 1

TAM NOT ALDI

Kırmızı derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Sezen kombinini ise kahverengi sandaletleri ile tamamladı. Ünlü ismin bu tarzı ise takipçilerin tam not aldı.

ailesi

YORUM YAĞDI

Melis Sezen'e sosyal medyada; 'doğal hali çok iyi', 'çok iyi görünüyor', 'abartıdan uzak çok güzel görünüyor', 'ailesi çok tatlı' gibi yorumlar yapıldı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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