Kardeşinin sözleri olay olmuştu! Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı

'All Star' formatında düzenlenecek Survivor 2024 kadrosuna da dahil olan Nagihan Karadere özel hayatıyla da gündeme geliyor. Nagihan'ın kardeşi Fehmi Karadere, şoke eden paylaşımlara imza attı.

Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.

Haber gündeme bomba gibi düştü, aynı gün Survivor Nagihan bir yılbaşı partisinde görüntülendi. İddialar sorulunca başarılı yarışmacı hemen kameralar önünde babasını aradı.



Babası iddiaları yalanladı, muhabironline'ın haberine göre; Nagihan Karadere de "Fehmi dışında ailede kimseyle sorunum yok ailemin bir dediğini iki etmedim" dedi.







