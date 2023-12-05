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Kardeşinin sözleri olay olmuştu! Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı

05.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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'Survivor All Star 2024' için gün sayan eski milli atlet Nagihan Karadere hakkında kardeşi Fehmi Karadere'den olay yaratan paylaşımlar geldi. Fehmi Karadere, ailesinin 38 yaşındaki ünlü sporcuyu evlatlıktan reddettiğini duyurdu. Nagihan Karadere ise kameralar önünde babasını arayarak iddiaları yalanladı.

'All Star' formatında düzenlenecek Survivor 2024 kadrosuna da dahil olan Nagihan Karadere özel hayatıyla da gündeme geliyor. Nagihan'ın kardeşi Fehmi Karadere, şoke eden paylaşımlara imza attı.

Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.

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Haber gündeme bomba gibi düştü, aynı gün Survivor Nagihan bir yılbaşı partisinde görüntülendi. İddialar sorulunca başarılı yarışmacı hemen kameralar önünde babasını aradı.

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Babası iddiaları yalanladı, muhabironline'ın haberine göre; Nagihan Karadere de "Fehmi dışında ailede kimseyle sorunum yok ailemin bir dediğini iki etmedim" dedi.


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Nagihan Karadere anne yaşında
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