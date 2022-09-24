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  4. Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşinden boşanmıştı! Yeni aşkını böyle duyurdu

Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşinden boşanmıştı! Yeni aşkını böyle duyurdu

24.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Emine Ün, iş insanı Tolga Karataş ile geçen nisan ayında 9 yıllık evliliğini noktalamıştı. İddiaya göre; Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Tolga Karakaş yasak aşk yaşamaya başlamış, bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da koparmıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün yaşadığı şoku çabuk atlattı ve yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşinden boşanmıştı! Yeni aşkını böyle duyurdu

Merhum sanatçı İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' projesi ile hafızalarda yer eden oyuncu Emine Ün, son zamanlarda özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. 9 yıl önce hayatını iş insanı Tolga Karataş ile birleştiren Emine Ün’ün eşi ve kız kardeşi Mine Ün’ün yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz sene annesini koronavirüsten kaybeden Emine Ün, üst üste yaşadığı kötü günleri geride bırakarak yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu yeni aşkını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

EMİNE ÜN KAPAK1

Özel hayatında zor günler yaşayan Emine Ün, 9 yıllık evliliğini ihanet iddialarının gölgesinde noktalarken yeni aşkını da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmayı ihmal etmedi. 45. doğum gününde yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan eden Emine Ün gönderisine yorum ve beğeni yağdı.

Ün'e takipçilerinden tebrik mesajları gelirken, oyuncunun Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru da fotoğrafa 'kalp' emojisi koydu.


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Emine Ün Oyuncu gününde
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