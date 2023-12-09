KARDEŞLERİM 108. BÖLÜM FULL İZLE! Kardeşlerim hangi gün, bu akşam var mı? Kardeşlerim Ömer ölüyor mu? ATV yayın akışı

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. 'Kardeşlerim Ömer öldü mü' ekranları da sorgulanıyor. İşte Kardeşlerim 108. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 108. bölüm ile ekrana gelecek olan dizide Asiye ve Sarp arasında ipler geriliyor. Heyecanlı ve bir o kadar da duygusal anların yaşanacağı bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KARDEŞLERİM 107. BÖLÜM ÖZETİ

Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır. Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan’ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz. Suzan ile Yaman cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Oğulcan’ın Elif’in gönlünü kazanma mücadelesi, tüm hızıyla devam eder. Şevval, her daim Eren ailesinin arkasında duran Burak Müdür’le ilgili radikal bir karar alır. Oğulcan ile Ömer, borçlu oldukları Macit’e karşı bir hamle yaparlarken, Ömer başına gelecek olan büyük tehlikeden habersizdir.

KARDEŞLERİM 108. BÖLÜM FULL İZLE!

Ömer, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Şevvallerin kapısını çalan sürpriz isim, Yılmaz ailesini şaşkınlığa uğratır. Fatma ile Şengül'ün kulüpte, ortalığı birbirine katan tartışmaları, Yaman için bardağı taşıran son damla olur. Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, Akif'in de kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım atarlar. Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri, onları şoke eden bir durumla karşılaşırlar.

KARDEŞLERİM ÖMER ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILDI MI?

Kardeşlerim'in son bölümünde Akif Atakul'a sinirlenen düşmenları Ömer'i havuza atmıştı. Kardeşlerim dizisinin 108. bölüm fragmanında Ömer’in havuzda elleri bağlı bir şekilde yattığı görüntüler izleyicileri endişelendirdi. Ömer’in ölüp ölmediği ise henüz belli değil. Dizinin yapımcısı Nazlı Heptürk, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak başrol karakterlerinden biri olan Ömer’in diziden ayrılması beklenmiyor. Ömer’in havuza atılması, dizide yeni bir gizemli olayın başlangıcı olabilir.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:00 Altın Kafes

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Altın Kafes

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Bir Küçük Gün Işığı







