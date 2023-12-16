KARDEŞLERİM 109. BÖLÜM İZLE: Kardeşlerim saat kaçta başlıyor, yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Kardeşlerim 109. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kardeşlerim'inn 4. sezonu 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 109. bölümü ile 16 Aralık Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar...

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 108. bölüm ile ekrana gelecek olan dizide Asiye ve Sarp arasında ipler geriliyor. Heyecanlı ve bir o kadar da duygusal anların yaşanacağı bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KARDEŞLERİM 108. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Şevvallerin kapısını çalan sürpriz isim, Yılmaz ailesini şaşkınlığa uğratır. Fatma ile Şengül'ün kulüpte, ortalığı birbirine katan tartışmaları, Yaman için bardağı taşıran son damla olur. Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, Akif'in de kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım atarlar. Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri, onları şoke eden bir durumla karşılaşırlar.

KARDEŞLERİM 109. BÖLÜM İZLE

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için birtakım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır. Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Altın Kafes

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam





