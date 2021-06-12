Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim"

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu'nun yer aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" bu akşam ATV ekranlarında 20.00'da seyircileriyle buluşacak. Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fragmanda, dizinin kötü karakteri Tolga'nın "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim" sözleri duyuluyor. İşte ayrıntılar...

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Dizide Doruk, Asiye ve Ömer 17. bölümde sahne alacak. Bu sahnede Ömer, Doruğa silah doğrultacak. Bu durumun haberini alan Tolga ise sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, finalin görkemli olması için sahte silahı gerçeğiyle değiştirdiğini "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim" sözleriyle ifade eder. Peki Doruk ölecek mi? Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 17. bölümüyle 20.00'da ATV ekranlarında seyircileriyle buluşacak. İyi seyirler...

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel anneler Hatice ve babaları Veli ile mutlu mesut yaşarken bir anda hayatları kararın. Anne ve babalarının ölüm haberini alan genç çocuklar yalnız başına, beş parasız ne yapacağını bilemez hale gelir. Kendilerine bakmakta zorlanan bu çocuklar ortada kalır. Amcası onlara kalacak yer olarak kümesi verir.