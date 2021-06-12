MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim"

Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim"

12.06.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta ilgi ile izlenen ve reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alan dizi Kardeşlerim'in 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kötü planlar peşinde olan Tolga "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim" diyor. İşte ayrıntılar...

Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim"

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu'nun yer aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" bu akşam ATV ekranlarında 20.00'da seyircileriyle buluşacak. Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fragmanda, dizinin kötü karakteri Tolga'nın "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim" sözleri duyuluyor. İşte ayrıntılar...

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Dizide Doruk, Asiye ve Ömer 17. bölümde sahne alacak. Bu sahnede Ömer, Doruğa silah doğrultacak. Bu durumun haberini alan Tolga ise sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, finalin görkemli olması için sahte silahı gerçeğiyle değiştirdiğini "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim" sözleriyle ifade eder. Peki Doruk ölecek mi? Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 17. bölümüyle 20.00'da ATV ekranlarında seyircileriyle buluşacak. İyi seyirler...

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel anneler Hatice ve babaları Veli ile mutlu mesut yaşarken bir anda hayatları kararın. Anne ve babalarının ölüm haberini alan genç çocuklar yalnız başına, beş parasız ne yapacağını bilemez hale gelir. Kendilerine bakmakta zorlanan bu çocuklar ortada kalır. Amcası onlara kalacak yer olarak kümesi verir.

Kümeste yaşamaya başlayan çocuklar, hayatının kararmasına neden olan Akif'in okuluna gider. Özel okula giden gençleri gerek arkadaş ortamı gerek ise geçim sıkıntısı bakımından türlü türlü zorluklar beklemektedir. 4 kardeş yaşam mücadelesi verirken Akif Atakul yaptığı kötülükleri temizlemenin yollarını arar.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kardeşlerim dizisinin oyuncularının isimleri:

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)

Halit Özgür Sarı (Kadir)

Bilal Yiğit Koçak (Ömer)

Celil Nalçakan (Akif)

Cihan Şimsek (Oğulcan)

Ahu Yağtu (Suzan)

Fadik Sevin Atasoy (Şengül)

Cüneyt Mete (Orhan)

Damlasu İkizoğlu (Melisa)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Savaşçı final yapıyorSavaşçı final yapıyor
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.