Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim"

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu'nun yer aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" bu akşam ATV ekranlarında 20.00'da seyircileriyle buluşacak. Kardeşlerim 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fragmanda, dizinin kötü karakteri Tolga'nın "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim" sözleri duyuluyor. İşte ayrıntılar...
Dizide Doruk, Asiye ve Ömer 17. bölümde sahne alacak. Bu sahnede Ömer, Doruğa silah doğrultacak. Bu durumun haberini alan Tolga ise sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, finalin görkemli olması için sahte silahı gerçeğiyle değiştirdiğini "Oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim" sözleriyle ifade eder. Peki Doruk ölecek mi? Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 17. bölümüyle 20.00'da ATV ekranlarında seyircileriyle buluşacak. İyi seyirler...
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel anneler Hatice ve babaları Veli ile mutlu mesut yaşarken bir anda hayatları kararın. Anne ve babalarının ölüm haberini alan genç çocuklar yalnız başına, beş parasız ne yapacağını bilemez hale gelir. Kendilerine bakmakta zorlanan bu çocuklar ortada kalır. Amcası onlara kalacak yer olarak kümesi verir.
Kümeste yaşamaya başlayan çocuklar, hayatının kararmasına neden olan Akif'in okuluna gider. Özel okula giden gençleri gerek arkadaş ortamı gerek ise geçim sıkıntısı bakımından türlü türlü zorluklar beklemektedir. 4 kardeş yaşam mücadelesi verirken Akif Atakul yaptığı kötülükleri temizlemenin yollarını arar.
Kardeşlerim dizisinin oyuncularının isimleri:
Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)
Halit Özgür Sarı (Kadir)
Bilal Yiğit Koçak (Ömer)
Celil Nalçakan (Akif)
Cihan Şimsek (Oğulcan)
Ahu Yağtu (Suzan)
Fadik Sevin Atasoy (Şengül)
Cüneyt Mete (Orhan)
Damlasu İkizoğlu (Melisa)
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