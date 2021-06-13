MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kardeşlerim 18. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı! Kadir cinayet suçunda kurtulabilecek mi?

Kardeşlerim 18. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı! Kadir cinayet suçunda kurtulabilecek mi?

13.06.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının iddialı dizisi 'Kardeşlerim' de sezon finali için geri sayım başladı. Dört kardeşin, anne ve babasını yitirmesinin ardından verdikleri yaşam savaşını anlatan dizinin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yeni bölüm fragmanında Kadir'in cinayete teşebbüsten tutuklanması izleyiciyi meraklandırır. Peki, Kadir bu iftiradan kurtulabilecek mi? İşte ayrıntılar...

Kardeşlerim 18. bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı! Kadir cinayet suçunda kurtulabilecek mi?

Başrollerinde Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı 'Kardeşlerim' dizisinde sezon finali heyecanı yaşanıyor. Önceki gün 17 bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizide Tolga’nın sinsi planı bu kez Kadir'in başını derde sokar. Kadir, kardeşlerine kurulan bu planın farkına varar ve suçu üstlenir. Kadir, cinayete teşebbüsten hapse girerken, Tolga'nın planı ortaya çıkacak mı merak konusu olur.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tolga, Ömer ve ailesinin kuyusunu kazmaktan geri durmaz. Düzenlenen tiyatroda kuru sıkı silah ile gerçek silahı değiştiren Tolga'nın planı yanlış kişiyi hedef alır. Silahtan çıkan ateş kardeşlerin amcası Orhan'ı hedef alır. Şengül, gözyaşları içinde kalır. Ancak artık Aybike ve Oğulcan'da yetim kalmıştır. Orhan'ın değiştirilen silahtan çıkan ateşle hayatını kaybetmesi ise Kadir'in başını derde sokar. Amcasının ölümüyle göz altına alınan Kadir'in özgürlüğüne kavuşması ise Tolga'nın elindedir. Tolga ise Kadir için Doruk'a bir teklif götürür.
Peki Doruk, teklifi kabul edecek mi, Kadir hapisten kurtulacak mı?

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
dizinin içine ettiniz bir dizide hiçmi olumlu birşey hiçmi iyi insanlarla karşılaşılmaz hepmi kötüler bu insanlara denk geliyor yaaa izlesemmi izlemesemmi şüpesindeydik en iyisi izlememek

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

Olay paylaşım! Çıplak fotoğraflarını satıp servet kazandı

Olay paylaşım! Çıplak fotoğraflarını satıp servet kazandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

O film için tacize katlandım

O film için tacize katlandım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.