Kardeşlerim 20.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kadir her şeyi göze alıyor

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür ve Celil Nalçakan gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi Kardeşlerim'in 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gözünü iyice karartan Kadir'in ''İnsan, bu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar'' sözleri, seyirciyi heyecanlandırdı. Asiye'nin ağlayarak telefon ekranına bakması ise ''Doruk'un sırları açığa mı çıktı?'' sorusunu akıllara getirdi.

HARİKA, TEHLİKELİ İŞLER PEŞİNDE

Kardeşlerinin mutlu bir gelecek hayal edebilmesi için varını yoğunu ortaya koyan Kadir, birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Doruk ise Asiye'den sakladığı sırlar yüzünden iyice huzursuz oluyor. Tehlikeli işler peşinde olan Harika ise insanları kullanarak amacına ulaşmaya çalışıyor.

İşte Kardeşlerim dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı:

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim dizisi, hayatta bir anda yapayalnız kalan 4 kardeşin, sadakatlari ve sevgileriyle her şeyin üstesinden gelme çabasını anlatıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisi , genel olarak İstanbul'un Fatih semtinde çekiliyor.



