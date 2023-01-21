Kardeşlerim 76. bölüm İZLE tek parça! Atv ile Kardeşlerim 76. bölüm kesintisiz İZLE

Cumartesi akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim bu akşam 76. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Her hafta heyecanlı sahneleri ile seyiricisini ekrana kilitleyen Kardeşlerim'de yine fırtınalar kopacak. Kardeşlerim 76. bölümde;

Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır...

KARDEŞLERİM 76. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM 76. BÖLÜM ÖZETİ!

Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar.

Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır.

Nebahat, Doruk'u Asiye'den uzaklaştırmak için farklı yollar denemeye devam ederken, Ömer'le kardeşlik bağı gün geçtikçe daha da güçlenen Yasmin'in Asiye'ye karşı yaptığı hamle hiç beklenmedik bir sonuca sebep olur.



