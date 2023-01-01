Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2023 ATV yayın akışı!

Kardeşlerim yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Diziye dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?
Kardeşlerim dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ATV yayın akışında yer almadığı görüldü.
Kardeşlerim dizisi 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için ekrana gelmeyecek.
Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı izleyici karşısında olacak.
06.25 Senden Bana Kalan (Yerli film)
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlı ile Kur'an ve Sünnet
11.30 Dizi TV
12.15 Oskar's Oasis (Çizgi sinema)
12.45 Şirinler: Kayıp Köy
14.30 Kim Milyoner Olmak İster?
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı film)
22.25 Alfa Kurt (Yabancı film)
00.20 Kayıp Kız (Yabancı film)