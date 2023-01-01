Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2023 ATV yayın akışı!

Kardeşlerim yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Diziye dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI?

Kardeşlerim dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ATV yayın akışında yer almadığı görüldü.

KARDEŞLERİM NEDEN YOK?

Kardeşlerim dizisi 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için ekrana gelmeyecek.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı izleyici karşısında olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

06.25 Senden Bana Kalan (Yerli film)

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlı ile Kur'an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.15 Oskar's Oasis (Çizgi sinema)

12.45 Şirinler: Kayıp Köy

14.30 Kim Milyoner Olmak İster?

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı film)

22.25 Alfa Kurt (Yabancı film)

00.20 Kayıp Kız (Yabancı film)

