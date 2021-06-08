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Kardeşlerim dizisinden YouTube başarısı

08.06.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi akşamları atv’de yayınlanan, Yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, Kardeşlerim dizisinin YouTube sayfası, 1.000.000 aboneyi geçti.

Kardeşlerim dizisinden YouTube başarısı

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.

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Abone sayısı 1 milyonu geçen kanalları Gold özel ödül ile taçlandıran YouTube, gördüğü büyük ilgi sebebiyle “Kardeşlerim” dizisine de bu özel plaketi verdi. Sete gönderilen ödül, elden ele gezerken dizinin sevilen genç oyuncuları ödül ile fotoğraf çektirerek Kardeşlerim’in sıkı takipçilerine teşekkür ettiler.

10 bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden dizinin yapımını NGM, yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor.
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Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.

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youtube
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