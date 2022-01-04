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Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak koronavirüse yakalandı

04.01.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisinden hayranlarını üzen bir haber geldi. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı oyuncular yer aldığı dizisinin setinde koronavirüs vakaları çıktı. Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak koronavirüse yakalandı.

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak koronavirüse yakalandı

Türkiye'de vaka sayılarındaki artış devam ederken dizi setlerinden de peş peşe koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Üç Kuruş, Yargı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Evlilik Hakkında Her Şey, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin ardından ATV'nin sevilen yapımı Kardeşlerim'in de oyuncuları koronavirüse yakalandı.

BAŞROL OYUNCULARI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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Tv100’ün haberine göre NGM Medya’nın reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın da koronavirüse yakalandı.

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Yaşanan gelişmenin ATV'nin sevilen dizisinin yeni bölümünü nasıl etkileyeceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Onur Seyit Yaran
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