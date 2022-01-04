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Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

04.01.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in setinde koronavirüse yakalananların sayısı artıyor. Geçtiğimiz gün dizinin genç oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın hastalandığı açıklanmıştı. Çekimlerine de ara verilen dizide Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Eren Ören de koronavirüse yakalandı.

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Celil Nalçakan koronavirüse yakalandı

Türkiye'de vaka sayılarındaki artış devam ederken dizi setlerinden de peş peşe koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Üç Kuruş, Yargı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Evlilik Hakkında Her Şey, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin ardından ATV'nin sevilen yapımı Kardeşlerim'in başrol oyuncuları da koronavirüse yakalandı.

NGM Medya’nın reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak’ın da koronavirüse yakalanmıştı.
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Kardeşlerim'in başrol oyuncuları Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Eren Ören de koronaya yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Twitter'dan açıklama yapan Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu. Nalçakan, 'Aşı Ol' hashtag yaptı.

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KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

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Celil Nalçakan
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