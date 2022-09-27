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Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşi bakın kimmiş! Güzeller güzeli oyuncu çıktı

27.09.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim'in Orhan'ı olarak seyirciyle buluşan Cüneyt Mete, 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisindeki Cemal Göreçki rolüyle de beğeni toplamıştı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Mete'nin, meğer eşi de ünlüymüş.

Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşi bakın kimmiş! Güzeller güzeli oyuncu çıktı

Popüler dizi Kardeşlerim'de Orhan rolüyle ekranlara gelen 52 yaşındaki Cüneyt Mete bu defa özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mete'nin yaklaşık üç yıllık eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞININ YILDIZI ÇIKTI

Cüneyt Mete'nin, kendisinden 18 yaş küçük eşi Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı çıktı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude rolünü canlandıran Şeyma Korkmaz ile evlidir.

Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bakanlar bir daha baktı

Beni Affet dizisinde tanışan ikili 2019'da hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medyadan beraber sık sık paylaşım yapıyor.

Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bakanlar bir daha baktı

1988 doğumlu Şeyma Korkmaz 34 yaşındadır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Beni Affet, Hayata Beş Kala, Öyle ya da Böyle projelerinde rol aldı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bakanlar bir daha baktı

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