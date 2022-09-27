Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşi bakın kimmiş! Güzeller güzeli oyuncu çıktı

Popüler dizi Kardeşlerim'de Orhan rolüyle ekranlara gelen 52 yaşındaki Cüneyt Mete bu defa özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mete'nin yaklaşık üç yıllık eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞININ YILDIZI ÇIKTI

Cüneyt Mete'nin, kendisinden 18 yaş küçük eşi Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı çıktı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude rolünü canlandıran Şeyma Korkmaz ile evlidir.

Beni Affet dizisinde tanışan ikili 2019'da hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medyadan beraber sık sık paylaşım yapıyor.

1988 doğumlu Şeyma Korkmaz 34 yaşındadır.

Beni Affet, Hayata Beş Kala, Öyle ya da Böyle projelerinde rol aldı.





