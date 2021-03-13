Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimdir? Nerede çekiliyor?

Her Cumartesi saat 20:00'da ATV'de ekrana gelen Kardeşlerim dizisi, ilk bölümleriyle seyirciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Yaşam mücadelesi veren dört kardeşin sevgi dolu ve buruk hikâyesini anlatan Kardeşlerim dizisinin kadrosunda önemli bir çok oyuncu yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu - Oynadığı karakter

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Aylin Akpınar - Emel Eren

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih'te ve İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin birbirine tutunarak verdiği hayat mücadelesini anlatan dizide, kardeşlerin ailesiyle yaşadıkları ev İstanbul Balat’ta yer alıyor. İstanbul Balat’ta yer alan bu iki katlı müstakil ev daha önce Canevim dizisinde de kullanılmıştı. Şimdi ise Kardeşlerim dizisinde kullanılıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan Kadir, Ömer, Asiye ve Emel isimli dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olay sonrasında hem annelerini hem de babalarını kaybederler. Dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri bir şey, tutabilecekleri bir başka el kalmamıştır. Bir gün yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılır. Yoksulun ve zenginin, mağdurun ve suçlunun yollarının kesiştiği bu yeni yaşam, herkesi yeni birine dönüştürücektir. Kadir ise ailesini geçindirip ayakta tutmak ve kardeşlerini korumak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.



