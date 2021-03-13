Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimdir? Nerede çekiliyor?

Her Cumartesi saat 20:00'da ATV'de ekrana gelen Kardeşlerim dizisi, ilk bölümleriyle seyirciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Yaşam mücadelesi veren dört kardeşin sevgi dolu ve buruk hikâyesini anlatan Kardeşlerim dizisinin kadrosunda önemli bir çok oyuncu yer alıyor.
Oyuncu - Oynadığı karakter
Yiğit Koçak - Ömer Eren
Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı
Celil Nalçakan - Akif Atakul
Aylin Akpınar - Emel Eren
Halit Özgür Sarı - Kadir Eren
Cüneyt Mete - Orhan Eren
Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren
Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren
Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih'te ve İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin birbirine tutunarak verdiği hayat mücadelesini anlatan dizide, kardeşlerin ailesiyle yaşadıkları ev İstanbul Balat’ta yer alıyor. İstanbul Balat’ta yer alan bu iki katlı müstakil ev daha önce Canevim dizisinde de kullanılmıştı. Şimdi ise Kardeşlerim dizisinde kullanılıyor.
Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan Kadir, Ömer, Asiye ve Emel isimli dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olay sonrasında hem annelerini hem de babalarını kaybederler. Dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri bir şey, tutabilecekleri bir başka el kalmamıştır. Bir gün yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılır. Yoksulun ve zenginin, mağdurun ve suçlunun yollarının kesiştiği bu yeni yaşam, herkesi yeni birine dönüştürücektir. Kadir ise ailesini geçindirip ayakta tutmak ve kardeşlerini korumak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
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