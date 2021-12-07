Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan ilan verdi! Aylık ücret...

'Kardeşlerim' dizisiyle ekranda olan oyuncu Celil Nalçakan ilan verdi. Kendine yardımcı bulabilmek için harekete geçen Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı ve kriterlerini sıraladı.

Nalçakan'ın kriterleri sosyal medyada gündem oldu.

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan ilanında şunları yazdı:

"Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak. Sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500TL'dir."

Sosyal medyada gündem olan bu ilana bazı takipçiler eleştiride bulundu. Sosyal medya kullanıcıları bu ücretin düşük olduğunu söyledi.

