Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi! "Benden duyun istedim"

Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Ahu Yağtu ve Cüneyt Mete gibi isimlerle birlikte Kardeşlerim dizisinde rol alan Celil Nalçakan dizide Akif Atakul rolüne can veriyor. Kolu alçılı poz veren Celil Nalçakan sette ufak bir kaza geçirdiğini paylaştı.

SETTE KAZA GEÇİRDİ

Ekranların sevilen oyuncusu Celil Nalçakan şimdilerde ATV'nin Kardeşlerim dizisinde rol alıyor. Dizide Akif Atakulu rolünü canlandıran Nalçakan ufak bir set kazası geçirdi.

Geçirdiği set kazasını Instagram hesabından duyuran Nalçakan paylaşımına, "Buna da bu senenin nazarı diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim. Ufak bir set kazası yaşadım ama her şey yolunda. Yarın Akif’im işinin başında." şeklinde yazdı.







