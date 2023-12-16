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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi! "Benden duyun istedim"

16.12.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul rolüne hayat veren ünlü oyuncu Celil Nalçakan set kazası geçirdi. Nalçakan, Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile takipçilerine sağlık durumu hakkında "Benden duyun istedim" diyerek bilgilendirme yaptı.

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi! "Benden duyun istedim"

Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Ahu Yağtu ve Cüneyt Mete gibi isimlerle birlikte Kardeşlerim dizisinde rol alan Celil Nalçakan dizide Akif Atakul rolüne can veriyor. Kolu alçılı poz veren Celil Nalçakan sette ufak bir kaza geçirdiğini paylaştı.

SETTE KAZA GEÇİRDİ

Ekranların sevilen oyuncusu Celil Nalçakan şimdilerde ATV'nin Kardeşlerim dizisinde rol alıyor. Dizide Akif Atakulu rolünü canlandıran Nalçakan ufak bir set kazası geçirdi.

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi!

Geçirdiği set kazasını Instagram hesabından duyuran Nalçakan paylaşımına, "Buna da bu senenin nazarı diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim. Ufak bir set kazası yaşadım ama her şey yolunda. Yarın Akif’im işinin başında." şeklinde yazdı.


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