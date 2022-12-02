Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun Altın Kelebek'te! Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, kaç yaşında?

Atv'de iki sezondur izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim dizisinin Asiye'si bu sene 48'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘Yıldızı Parlayanlar’ kategorisinde ödül alacak. O gece için heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncu, “Çok heyecanlıyım! Birer yıldız gibi parladığımız bir gece olacağını düşünüyorum. Merakla bekliyorum” dedi. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, kaç yaşındadır? İşte hakkında tüm merak edilenler..

KARDEŞLERİM'İN ASİYE'Sİ SU BURCU YAZGI COŞKUN ALTIN KELEBEK'TE!

Kardeşlerim dizisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, 4 Aralık’ta gerçekleşecek olan 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘Yıldızı Parlayanlar’ kategorisinde ödül alacak.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 2012 senesinde başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, bir süre çocuk rollerinde oynadı.

Şimdiye dek birçok Film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı. Genç oyuncu şimdilerde ise Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Asiye karakterine hayat veriyor.



