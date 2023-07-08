Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! Bakan bir daha baktı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyadaki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun son paylaşımı olay oldu.

Mini derin sırt dekolteli bir elbise giyen Su Burcu Yazgı Coşkun tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü ismin gönderisine; 'Gün güzelim', 'Çok güzelsin', 'Çiçek gibisin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynadı.

Şuanda Kardeşlerim isimli dizide başrolde yer alıyor. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" ve Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerinde 2 ödül kazandı.





