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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun derin sırt dekoltesiyle nefes kesti! Bakan bir daha baktı

08.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Asiye Eren karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Su Burcu Yazgı Coşkun duru güzelliği ve muhteşem sesiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu mini derin sırt dekolteli sarı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyadaki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Duru güzelliğiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun son paylaşımı olay oldu.

Mini derin sırt dekolteli bir elbise giyen Su Burcu Yazgı Coşkun tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun 1

Ünlü ismin gönderisine; 'Gün güzelim', 'Çok güzelsin', 'Çiçek gibisin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun 2

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı.

Su Burcu Yazgı Coşkun 3

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynadı.

Su Burcu Yazgı Coşkun 4

Şuanda Kardeşlerim isimli dizide başrolde yer alıyor. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" ve Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerinde 2 ödül kazandı.

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