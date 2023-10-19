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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablasını görenler hayran kaldı! 'Güzellik genetikmiş'

19.10.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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Atv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Aybike karakteriyle büyük beğeni toplayan Melis Minkari başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin ablası ile pozlarıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun ablasını görenler hayran kaldı.

ATV'nin fenomen yapımlarından "Kardeşlerim" dizisinde Aybike karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Minkari başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Melis Minkari 1

Ünlü ismin ablası ile pozlarını görenler çok şaşırdı. Melis Minkari'nin ablası ile pozu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Melis Minkari ablası

Güzel oyuncunun abla kardeş pozuna; 'Çok benziyorlar', 'Güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Minkari 2

İstanbul doğumlu genç oyuncu Melis Minkari, 20 Ağustos 1998 yılında dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra müzikle ilgilenen Minkari, bateri ve gitar çalıyor.

Melis Minkari 5

Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk dersleri alan başarılı oyuncu, 2016 yılından beri Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi alıyor.

Melis Minkari 4

Melis Minkari 3

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