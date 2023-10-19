Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablasını görenler hayran kaldı! 'Güzellik genetikmiş'

ATV'nin fenomen yapımlarından "Kardeşlerim" dizisinde Aybike karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Minkari başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Ünlü ismin ablası ile pozlarını görenler çok şaşırdı. Melis Minkari'nin ablası ile pozu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Güzel oyuncunun abla kardeş pozuna; 'Çok benziyorlar', 'Güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yapıldı.

İstanbul doğumlu genç oyuncu Melis Minkari, 20 Ağustos 1998 yılında dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra müzikle ilgilenen Minkari, bateri ve gitar çalıyor.

Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk dersleri alan başarılı oyuncu, 2016 yılından beri Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi alıyor.









