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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

12.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yerini koruyor. Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari, duru güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavurdu.

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Aybike karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Melis Minkari, kamera ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Sosyal medyada epey aktif olan Minkari, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

24 yaşındaki Melis Minkari, oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgileniyor.

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

Bateri ve gitar çalan Melis Minkari, kamera önü oyunculuk eğitiminin ardından ekran mecerasına adım attı.

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

Craft Oyunculuk Atölyesi'nde tiyatroculuk yapan Melis Minkari, şimdilerde Kardeşlerim dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Minkari'nin, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

Duru güzelliğiyle büyüleyen Minkari, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

İşte Melis Minkari'nin Instagram paylaşımları...

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

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