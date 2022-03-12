Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'yi bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle nefes kesti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Aybike karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Melis Minkari, kamera ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Sosyal medyada epey aktif olan Minkari, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.
24 yaşındaki Melis Minkari, oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgileniyor.
Bateri ve gitar çalan Melis Minkari, kamera önü oyunculuk eğitiminin ardından ekran mecerasına adım attı.
Craft Oyunculuk Atölyesi'nde tiyatroculuk yapan Melis Minkari, şimdilerde Kardeşlerim dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Melis Minkari'nin, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
Duru güzelliğiyle büyüleyen Minkari, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.
İşte Melis Minkari'nin Instagram paylaşımları...
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