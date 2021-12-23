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Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

23.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği 'Cemile' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı elbiseli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Kırmızı Oda dizisinden sonra Kardeşlerim dizisiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla da magazin gündemini meşgul ediyor. Ünlü oyuncu, bu defa süper minili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Yılmaz'ın cesur stiline ''Tablo gibisin'', ''Böyle güzel olmak suç'' ve ''Baktıkça bakasım geliyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz cesur kıyafetiyle beğeni yağmuruna tutuldu!

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Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı.

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Yılmaz daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol almıştı.

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncunun Instagram'da 430 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!


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Anahtar Kelimeler:
atv Kırmızı Oda dizisi
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