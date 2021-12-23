Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kırmızı elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Kırmızı Oda dizisinden sonra Kardeşlerim dizisiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla da magazin gündemini meşgul ediyor. Ünlü oyuncu, bu defa süper minili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Yılmaz'ın cesur stiline ''Tablo gibisin'', ''Böyle güzel olmak suç'' ve ''Baktıkça bakasım geliyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.

Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde okumaya hak kazandı.

Yılmaz daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol almıştı.

Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncunun Instagram'da 430 binden fazla takipçisi bulunuyor.



