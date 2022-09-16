Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi! "Uyuyan güzel"

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Gözde Türker, geçtiğimiz yıl 2021'de Anıl Güler ile hayatını birleştirdi. Evliliğin ardından yurt dışı tatilleriyle gündeme gelen Türker, bu defa yatarak verdiği pozuyla gündeme geldi.

YATARAK POZ VERDİ

Genç oyuncu Gözde Türker, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu defa yatarak poz veren isim takipçilerinden, "Uyuyan güzel", "Harikasın" gibi yorumlar aldı.

1995 İstanbul doğumlu Türker 27 yaşındadır.

İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim aldı.

İşte sosyal medya pozlarının bazıları...





