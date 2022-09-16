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Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi! "Uyuyan güzel"

16.09.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisinde Harika rolüyle oyunculuk kariyerinde başarı elde eden Gözde Türker, diziden ayrılınca sevenlerini üzmüştü. Yakın zamanda evlenen Türker, özel hayatıyla uzunca konuşulmuştu. Son olarak sosyal medya pozuyla gündeme geldi.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi! "Uyuyan güzel"

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Gözde Türker, geçtiğimiz yıl 2021'de Anıl Güler ile hayatını birleştirdi. Evliliğin ardından yurt dışı tatilleriyle gündeme gelen Türker, bu defa yatarak verdiği pozuyla gündeme geldi.

YATARAK POZ VERDİ

Genç oyuncu Gözde Türker, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

Bu defa yatarak poz veren isim takipçilerinden, "Uyuyan güzel", "Harikasın" gibi yorumlar aldı.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

1995 İstanbul doğumlu Türker 27 yaşındadır.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim aldı.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

İşte sosyal medya pozlarının bazıları...

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker yatarak poz verdi!

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Gözde Türker kardeşlerim
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