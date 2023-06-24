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Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi! Düğüne ünlüler akın etti

24.06.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cihan Şimşek 10 yıldır birlikte olduğu Sinem Şimşek ile dünyaevine girdi. Düğüne ünlü isimler akın etti.

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi! Düğüne ünlüler akın etti

'Bez Bebek', 'Beni Böyle Sev', 'Medcezir', 'Hanım Köylü' gibi birçok yapımda rol alan ve şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan'a hayat veren ünlü oyuncu Cihan Şimşek, dün akşam 10 yıllık sevgilisi Sinem Şimşek ile evlendi.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla oyuncular tatile çıkarken, Cihan Şimşek de bir süredir merakla beklenen düğününü organize etti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıklarını duyuran çift, İstanbul Beykoz’da gerçekleşen kır düğünüyle dünya evine girdi.

Cihan Şimşek 3

Mutlulukları gözlerinden okunan ikili, dün akşam mutluluğa bir ömür boyu 'evet' dedi. Cihan Şimşek ve Sinem Şimşek'in düğününe ünlü isimlerde akın etti.

Cihan Şimşek 1

Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Helin Kandemir, Yiğit Koçak, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Aslı Mavitan ve Burak Can da vardı.

Cihan Şimşek 2

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