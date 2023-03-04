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Kardeşlerim'in Süsen'i Nilsu Yılmaz'dan aşk pozları! Sevgilisinin doğum gününü o fotoğrafla kutladı!

04.03.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz ve ilan-ı aşk ettiği yine aynı dizide Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal ile bir süredir beraberler. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl bir röportajda aşklarını açıklamıştı. Nilsu Yılmaz'dan sevgilisinin doğum gününü kutladığı aşk dolu bir fotoğraf geldi.

Kardeşlerim'in Süsen'i Nilsu Yılmaz'dan aşk pozları! Sevgilisinin doğum gününü o fotoğrafla kutladı!

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal çifti, birlikteliklerini göz önünde yaşamayı tercih etmiyorlar. Aynı projede rol alan çift, geçtiğimiz yıldan beri birlikteler. Nilsu Yılaz, sevgilisi Berk Ali Çatal'ın doğum gününü kutladığı bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

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Ünlü çift, ATV'de cumartesi günlerinin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de rol alıyor. Nilsu Yılmaz dizide, Ömer ile bir dargın bir barışık sevgili olan Süsen'i canlandırıyor. Berk Ali Çatal ise diziye ismini veren kardeşlerden Tolga'yı oynuyor.

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Nilsu Yılmaz, sevgilisi Çatal'ın yüzünü sıktığı fotoğrafı "İyi ki doğdun koca bebek" yazarak kutladı.

"AYNI PROJEDE OLDUĞUMUZ İÇİN..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yılmaz, aşk sorularına; “Öyle haberler çıktı ama çok yakın iki arkadaşız. Bizi aynı dizide partner olduğumuz için yakıştırıyorlar” diyerek kaçamak cevap vermişti.
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Daha sonrasında gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Çatal, "İlişkimiz güzel gidiyor. Gayet iyi… Biz dizide tanıştık zaten… O diziden ayrıldıktan belli bir zaman sonra da normal arkadaşlığımızı sürdürmeye devam ettik. Sohbet muhabbet derken bir ilişki nasıl olursa öyle ilerledi" ifadelerini kullanarak ilişkilerini açıklamıştı.

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