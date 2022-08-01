Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'dan tenis kortunda kaslı paylaşım! "Yok ya sadece bayılmışım!"

Onur Seyit Yaran şu sıralar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İlk bölümü 20 Şubat 2021 yılında ekrana gelen Kardeşlerim dizisinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk ile başrolleri paylaşan Onur Seyit Yaran dizide Doruk Atakul karakterine hayat verdi.
Türlü zorlukların üstesinden gelmeye çalışan 4 kardeşin yaşadıklarını anlatan Kardeşlerim dizisi ile adından söz ettiren Onur Seyit Yaran tenis kortunda çekildiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın kaslarını sergilediği paylaşım olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcı paylaşıma art arda yorum yaptı.
Onur Seyit Yaran'a hayranlarından "Yakıyorsun ağabey", "Yok ya sadece bayılmışım!", "Oha ya düştüm" gibi yorumlar geldi. Çok sayıda Instagram kullanıcısı da pozları beğendiğini alev ve kalp emojisi göndererek ifade etti.
İşte Onur Seyit Yaran'ın o paylaşımı:
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