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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'dan tenis kortunda kaslı paylaşım! "Yok ya sadece bayılmışım!"

01.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk Atakul karakteriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Onur Seyit Yaran, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından gündem oldu. Tenis kortuna inip kaslarını sergileyen ünlü oyuncunun söz konusu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. İşte Onur Seyit Yaran'ın o paylaşımı...

Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'dan tenis kortunda kaslı paylaşım! "Yok ya sadece bayılmışım!"

Onur Seyit Yaran şu sıralar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İlk bölümü 20 Şubat 2021 yılında ekrana gelen Kardeşlerim dizisinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk ile başrolleri paylaşan Onur Seyit Yaran dizide Doruk Atakul karakterine hayat verdi.

Türlü zorlukların üstesinden gelmeye çalışan 4 kardeşin yaşadıklarını anlatan Kardeşlerim dizisi ile adından söz ettiren Onur Seyit Yaran tenis kortunda çekildiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.

ONUR SEYİT YARAN'IN KASLARI INSTAGRAM'I SALLADI

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın kaslarını sergilediği paylaşım olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcı paylaşıma art arda yorum yaptı.

Onur Seyit Yaran'a hayranlarından "Yakıyorsun ağabey", "Yok ya sadece bayılmışım!", "Oha ya düştüm" gibi yorumlar geldi. Çok sayıda Instagram kullanıcısı da pozları beğendiğini alev ve kalp emojisi göndererek ifade etti.

İşte Onur Seyit Yaran'ın o paylaşımı:

Onur Seyit Yaran

Onur Seyit Yaran

Onur Seyit Yaran

Onur Seyit Yaran

Onur Seyit Yaran

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Onur Seyit Yaran kardeşlerim
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