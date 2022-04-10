Kardeşlerim Kaan ölüyor mu? Kardeşlerim Kaan diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Kaan gerçek adı ne?

Kardeşlerim Kaan en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kardeşlerim dizisinin Kaan'ı son bölümde kötü bir kaza geçirdi. Kaan, Süsen ile çok ciddi bir tartışma yaşadı. İkili, bu tartışmanın sonucunda okulda yüksek bir yerden düşerek yürekleri ağza getirdi. Süsen'in her şeyi Ömer'e anlatacağını duyan Kaan, onu sakinleştirip durdurmak isterken olay tartışmaya döndü ve sonuç hiç istenilmeyen bir şekilde noktalandı. Kardeşlerim Kaan ve Süsen'in durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Kardeşlerim Kaan ve Süsen'in son durumu!

KARDEŞLERİM KAAN ÖLÜYOR MU?

Kardeşlerim'in 46. bölümünde Süsen Akif'le ilgili gerçekleri öğrenir ve Kaan, "Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum" diyerek öğrendiklerini herkese söylemeye çalışan Süsen'i durdurmak isterken ikili kötü bir şekilde kaza geçirir. Yüksekten düşen Kaan ve Süsen hastaneye kaldırılır. Ağır yaralanan Süsen ve Kaan hastaneye kaldırılır ve hastane koridorlarında Akif ve çocuklar gelecek güzel haberleri beklerler.

KARDEŞLERİM KAAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kardeşlerim dizisinden Kaan ve Süsen'in ayrılacaklarına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

KARDEŞLERİM KAAN GERÇEK ADI NE?

Kardeşlerim dizisinde Kaan karakterine Eren Ören hayat vermektedir. Ören, Bahçeşehir Üniversitesi endüstri mühendisliğinde eğitimine devam etmektedir. Kırmızı Oda dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır.

Eren Ören, daha önce Atasun Optik markasının reklam filminde yer alan ve seslendirmesini yaptı. Genç oyuncu Eren Ören, Kırmızı Oda dizisi ile profesyonel oyunculuğa başlamıştır.

