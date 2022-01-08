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Kardeşlerim neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

08.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın paylaştığı Kardeşlerim dizisi, ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Sevilen dizinin 8 Ocak Cumartesi yayın akışında yer almaması, ''Kardeşlerim neden yok?'' ve ''Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?'' sorularını akıllara getirdi.

Kardeşlerim neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Serkan Birinci, senaristliğini Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizinin 8 Ocak Cumartesi yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Kardeşlerim neden yok? İşte yanıtı...

KARDEŞLERİM NEDEN YOK?

Kardeşlerim dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin, 15 Ocak Cumartesi günü, yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Kardeşlerim neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

8 OCAK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 İkinci Şans

12.00 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı


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