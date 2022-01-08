Kardeşlerim neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Serkan Birinci, senaristliğini Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizinin 8 Ocak Cumartesi yayın akışında yer almaması, izleyicide merak uyandırdı. Peki Kardeşlerim neden yok? İşte yanıtı...
Kardeşlerim dizisi, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin, 15 Ocak Cumartesi günü, yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 İkinci Şans
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20.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
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